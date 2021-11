Letizia Ortiz in H&M a una cena di gala: i look low cost della regina

La regina consorte del re Filippo VI ha indossato un vestito blu elegantissimo per una cena a Stoccolma, in visita ufficiale dai reali svedesi. Il brand dell’abito è low cost, scelto per omaggiare i padroni di casa di cui era ospite dato che H&M è svedese. Letizia è solita preferire look del fast fashion, con un occhio di riguardo alle firme spagnole. Da Massimo Dutti ai colossi Zara e Mango, il suo guardaroba è accessibile per chiunque. Ecco i suoi outfit abbordabili che la incoronano regina di stile e di economia