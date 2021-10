4/11 ©Getty

Ha incominciato a muovere i primi passi nella realtà pallavolistica locale di Cittadella. Nella stagione 2013-14 entra a far parte della squadra federale del Club Italia, in Serie B1: con lo stesso club, a cui resta legata per un totale di quattro annate, gioca, nella stagione 2014-15, in Serie A2 e, in quella 2015-16, in Serie A1

Elodie nuova conduttrice de Le Iene: ecco i suoi migliori look. FOTO