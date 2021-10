Elodie inizia una nuova avventura nel programma Le Iene, a fianco di Nicola Savino e la Gialappa’s Band. I fan attendono di scoprire il look che Elodie ha scelto per questo esordio. La cantante, 31 anni, ha infatti abituato a frequenti trasformazioni e cambi di look. Vediamone alcuni dei più belli