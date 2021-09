Vanity Fair, Elodie conquista la copertina

L’artista ha parlato della copertina: “Questa settimana uscirà, per la prima volta, una cover di Vanity Fair che sarà anche un NFT, un’opera d’arte digitale (per una spiegazione dettagliata vi consiglio di leggere l’intervista)”.

Cresce sempre di più la curiosità del pubblico per il nuovo singolo della cantante, nel frattempo Elodie ha condiviso la cover realizzata per il magazine sul profilo Instagram che conta più di due milioni e mezzo di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

approfondimento

In seguito, la cantante (FOTO) ha rivelato che la cifra per l’acquisto della cover sarà completamente devoluta alla onlus Pangea: “Abbiamo già trovato un compratore, che ha scelto di acquistarla per la cifra di 25.000 dollari che saranno interamente devoluti all’onlus Pangea, per i progetti riguardanti la difesa e protezione delle donne afghane. Grazie a Vanity e Simone Marchetti”.