Si è alzato il sipario sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Si attende con trepidazione il secondo appuntamento della kermesse. La sera di mercoledì 3 marzo toccherà ad Elodie scendere la famigerata scalinata. La cantante dopo due Sanremo tra i big in gara, debutterà nella veste di co-conduttrice. Un’esperienza inedita per Elodie, che abbiamo imparato a conoscere dopo varie apparizioni sul piccolo schermo. Ecco alcune curiosità che ancora non sapete su di lei