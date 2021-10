Rocío Muñoz Morales: "Nessuno vale più di qualcun altro"

Sta facendo discutere l'intervento di Rocío Muñoz Morales, l'attrice spagnola al timone dell'appuntamento in prima serata, sul palco de “Le iene” con Nicola Savino è stata presentatrice per una sera del programma televisivo Mediaset ed in un monologo ha puntato l'attenzione sul tema del diverso e degli stereotipi che accompagnano la visione dell'altro.

La trentatreenne attrice spagnola (moglie di Raoul Bova) nel corso della puntata si è espressa sul tema del razzismo attraverso un monologo intenso in cui ha espresso il suo punto di vista sulla condizione di chi arriva in Italia in una posizione di svantaggio. La Morales ha sottolineato quanto le difficoltà valgano sia per chi arriva senza denaro che per chi arriva con un bagaglio culturale differente e lei, spagnola, è stata vittima nonostante amette di essere una privilegiata, che non è arrivata in povertà e non ha conosciuto la strada, ma ha sperimentato sulla sua pelle la sensazione di sentirsi una straniera.