Nascosta dietro le quinte, segue ovunque la Duchessa, la personal stylist di Kate Middleton è sempre al suo fianco, seppur lontana dai riflettori. Segue l'agenda reale e non sbaglia un outfit. E per chi non lo sapesse, in ballo non c'è solo lo stile o il gusto, ma anche una certa attenzione alla diplomazia legata alla moda. Scopri nella gallery chi è Natasha Archer, meglio nota come Tash.