Moda, Kate Middleton conquista con il suo trench tartan. FOTO

In occasione della visita ufficiale in Scozia, la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato un outfit che ha già colpito nel segno, come del resto tutti i capi da lei indossati. Si tratta di un trench blu tartan firmato Holland Cooper, abbinato a una longuette beige e décolleté a punta color verde smeraldo.

Kate Middleton ( QUI TUTTE LE NEWS ), la più amata del reame, sempre sul podio delle influencer inglesi e non solo (ricordiamo il suo primo posto nella classifica stilata da LovetheSale, il sito web che raccoglie le maggiori vendite online di tutto il mondo), fa parlare di sé tutte le volte che sfoggia i suoi outfit: eleganti, raffinati e molto spesso democratici, alla portata cioè di tutte le tasche. In occasione della visita ufficiale in Scozia di questi giorni, primo viaggio dopo un anno e mezzo di pandemia, la Duchessa insieme a suo marito William, si è recata all'Università di St Andrews, dove ha studiato e dove ha incontrato il suo sposo circa vent'anni fa. Nel corso del tour, la coppia ha voluto sostenere il programma ‘Can Do’, un'iniziativa promossa dall'Università insieme alla St Andrews Students Association, creata per affrontare i temi e i problemi causati dalla pandemia.

In questa occasione William e Kate hanno poi organizzato una proiezione privata del film Disney, Crudelia (LA RECENSIONE) a Edimburgo presso il Palazzo di Holyroodhouse, questo evento è stato fortemente voluto per un motivo preciso, ringraziare il personale del Servizio Sanitario Nazionale per l'encomiabile lavoro svolto durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 (Tutti gli aggiornamenti). Ma oltre all'impegno sociale dei duchi, non è passato inosservato il look sfoggiato da Kate che in ogni occasione, non manca di conquistare "il suo pubblico". Con l'autentica eleganza che la contraddistingue, ha colpito nel segno con un mise firmata da Holland Cooper (è suo il trench blu tartan) abbinato a gonna longuette, tacco in suede verde smeraldo e orecchini da sogno con tanto di zaffiri e diamanti. La capigliatura rispecchia lo stile acqua e sapone e ancora una volta riconferma che la classe e la regalità di Kate Middleton fanno parte del suo DNA. Il celebre “effetto Kate” lo dimostra, inutile ricordarlo.