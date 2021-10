Ormai è noto, la duchessa di Cambridge detta legge in fatto di moda, sopratutto per i look fast fashion di cui è la regina assoluta. Altrettanto può dirsi per l'arte del riciclo, l'effetto Kate rende sold out ogni capo da lei indossato e riutilizzato. Nella gallery la vediamo sfoggiare un completo pied de poule bianco e nero di Zara durante la visita all'University College of London. Un outfit già visto a gennaio e portato sempre con sobria eleganza