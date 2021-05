Madame Tussauds, arriva Black Panther. Harry e Meghan lontano da reali

Tuta in vibranio

Il re del Regno di Wakanda, anche nella sua versione di cera, è vestito con la caratteristica tuta fatta di vibranio, raro metallo che nel fumetto della Marvel viene estratto dalle miniere di Wakanda e che rende invincibile chi lo indossa. Per offrire ai fan un’esperienza quanto più vicina al fumetto e ai film che ne sono seguiti, gli artisti delle cere londinesi hanno creato un apposito “effetto vibranio”, lavorando insieme a FBFX, casa di produzione di effetti speciali per l’industria cinematografica: la tuta si illumina di viola quando un visitatore la tocca. Brian Crosby, direttore creative della Marvel, ha detto: “Abbiamo lavorato a stretto contatto con il team del Madame Tussauds per dar vita alla tuta di Black Panther che i fan amano. I dettagli sono incredibilmente curati e siamo sicuri che sarà un successo con gli affezionati della Marvel”. Attualmente è in lavorazione "Black Panther 2", sequel del film del 2018, la cui uscita è prevista per l'estate 2022. Nel secondo capitolo, però, è possibile che la Pantera Nera non sia tra i protagonisti. Dopo la morte, arrivata inaspettatamente lo scorso agosto, del protagonista del primo film Chadwick Boseman, Kevin Feige - boss di Marvel Studios - aveva dichiarato: "Non ricreeremo Chadwick in computer grafica né cercheremo un nuovo attore per interpretare il suo ruolo".