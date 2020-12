Quella dell'attore scomparso ad agosto all'età di 43 anni resterà l'unica interpretazione del re T'Challa. Gli studios hanno spiegato che il personaggio non sarà ricreato con la computer grafica. Il sequel del film campione d'incassi, diretto ancora da Ryan Coogler, è previsto per l'8 luglio 2022, ed "esplorerà il mondo di Wakanda e gli altri personaggi" introdotti nel primo episodio

Chadwick Boseman, scomparso ad agosto per un tumore, non sarà sostituito in Black Panther II, il sequel del film dell’universo Marvel campione di incassi nel 2018 e vincitore di tre premi Oscar. Nel nuovo lungometraggio non si rivedrà T’Challa, il sovrano dello stato di Wakanda, che – hanno spiegato i produttori - non verrà ricreato con l'ausilio della computer grafica. L’annuncio è arrivato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feig durante il Disney Investor Day.

Il sequel di Black Panther è stato scritto e diretto da Ryan Coogler, come il primo episodio, e l'uscita è prevista per l'8 luglio 2022. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla trama di Black Panther II. Il primo film, uscito nel 2018, ha incassato 1,35 miliardi di dollari nel mondo e ha ottenuto sette nomination agli Oscar, tra cui quello per il miglior film (il primo tratto da un fumetto a farlo), vincendone tre – miglior scenografia, migliori costumi e migliore colonna sonora.



"Chadwick Boseman è stato un attore di immenso talento e un'ispirazione che ha influenzato tutte le nostre vite professionalmente e personalmente", ha detto il presidente dei Marvel Studio. "La sua interpretazione di T'Challa è iconica", ha continuato Feig. "Per onorare il lascito che Chad ci ha aiutato a costruire attraverso la sua interpretazione del re di Wakanda, vogliamo continuare a esplorare il mondo di Wakanda e tutti i personaggi introdotti nel primo film".