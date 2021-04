23/25 ©IPA/Fotogramma

In una recente intervista rilasciata af Oprah Winfrey, Meghan Markle ha parlato del rapporto con Kate Middleton. L'americana ha rivelato un episodio avvenuto poco prima del matrimonio con Harry. In quell’occasione, Kate se la prese con lei per i fiori e gli abiti da damigella della figlia Charlotte portando l’attrice a scoppiare in lacrime. La Duchessa di Cambridge in seguito si scusò con la cognata inviandole un biglietto con dei fiori, ma non smentì mai le accuse dei media alla neosposa