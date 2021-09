2/22

Le vicende di questa produzione ben riassumono le difficoltà affrontate dai teatri a causa della pandemia: programmata solo per lo streaming il 25 maggio, quando la normativa non prevedeva la possibilità di avere pubblico in sala, e successivamente aperta ai giovani Under30 grazie alla modifica delle restrizioni, l'opera era stata infine sospesa per un caso di positività nel cast. Il video della generale era poi stato trasmesso in streaming in occasione della Festa della Musica. Nella foto Antonino Siragusa, Lindoro. Credit Brescia/Amisano – Teatro alla Scala



Per la Festa della Musica in streaming "L'Italiana in Algeri"