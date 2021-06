Scala, la danza riabbraccia il pubblico con Serata Quattro Coreografi

Un nuovo spettacolo per un nuovo inizio. Quattro firme del nostro tempo per il primo balletto dal vivo dopo mesi di streaming a causa della pandemia. In scena riprese e debutti con le coreografie di Manuel Legris, András Lukács, Jiří Bubeníček, Alexei Ratmansky. In apertura una nuova versione di "Verdi Suite", la coreografia creata dal direttore del Corpo di Ballo per la prima del 7 dicembre "A Riveder le Stelle", che sarà anche un omaggio a Carla Fracci. GUARDA LA GALLERY