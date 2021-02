2/25

Gli accessori aggiungono ulteriori punti di vista. Le borse sono esageratamente grandi, come la T Timeless dai profili vivi, o hanno forme avvolgenti, rese ancora più evidenti dall’uso del montone, dalle pelli lucenti, dalle scocche a contrasto come in Oboe, la hobo bag dalla costruzione soft

Milano Fashion Week 2021, la sfilata di Antonio Marras. FOTO