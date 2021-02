3/17

Accessori di stagione, gli stivali in suéde con punta affusolata e tacco alto, la borsa Nicky e la nuova clutch in morbidissima nappa con chiusura a lucchetto e tracolla a maxi catena removibile da scegliere in rosso, cipria, nero e cuoio

Milano Fashion Week, la collezione AI 2021-22 di Maison Celestino. FOTO