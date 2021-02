Milano Fashion Week, la collezione AI 2021-22 di Emporio Armani. FOTO

L’armonia di forme e l’eleganza sciolta, essenza dello stile Armani, in Emporio Armani sono declinati in chiave scattante, eclettica, metropolitana, toccata da lampi di morbida ironia. Questa stagione il rimando al vocabolario armaniano – in particolare degli anni 80- è deciso almeno quanto evidente è il tocco leggero nello stravolgerlo con punte di colore acceso e accessori sorprendenti, in un dialogo continuo di specchiature e rimandi tra l’uomo e la donna.