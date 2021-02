Stile britannico e accento italiano, autentico e a tratti eccentrico, è sin dagli esordi un tema ricorrente di Max Mara, e lo è anche per questa Anniversary Collection. Per i suoi settant'anni, la maison porta in città i profumi della selvaggia e ventosa brughiera con una collezione capace di far fronte a qualsiasi avvenimento con saggezza e fascino discreto.