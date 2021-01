1/15

Debutterà il 20 gennaio 2021 FELLINIANA – Omaggio a Fellini, la produzione della compagnia Artemis Danza con il sostegno del Comune di Rimini. Inizialmente pensato quale evento di chiusura delle celebrazioni per il centenario del Maestro occorso nel 2020 e poi posticipato per le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, lo spettacolo sarà presentato in prima assoluta in streaming dal Teatro Galli di Rimini nel giorno del 101esimo anniversario della nascita di Federico Fellini (ph. Giuseppe Distefano).

Federico Fellini, le frasi più famose tratte dai suoi film (FOTO)