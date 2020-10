Beatrice Valli e Marco Fantini, le foto del battesimo di Azzurra

Il 10 ottobre Beatrice Valli e Marco Fantini, ex protagonisti di Uomini e Donne e oggi influencer, hanno battezzato la piccola Azzurra, nata il 13 maggio. La coppia ha trascorso la giornata insieme agli altri due figli, Alessandro e Bianca, e a pochi amici e parenti, poi ha condiviso alcuni scatti su Instagram, per la gioia dei tanti follower. Presenti all'evento anche le due sorelle di Beatrice, Eleonora e Ludovica; quest'ultima ha da poco annunciato di essere in dolce attesa