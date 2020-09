Ludovica Valli incinta, il video dell'annuncio della gravidanza

Ludovica Valli è incinta

Il video dell'annuncio è stato girato in spiaggia, e sembra quasi un film. Ludovica e Gianmaria si sorridono, si guardano e giocano con l'acqua del mare. L'influencer indossa un lungo abito bianco, molto morbido. Alla fine si vedono le mani di lui sulla pancia e il messaggio diventa immediatamente chiaro: la coppia è in attesa del primo figlio. A corredo del filmato, montato con una musica suggestiva, Ludovica ha scritto: “La bambina che scappava di casa, la ragazzina che prendeva un aereo solo andata per Formentera, la ragazza delle 'sei di mattina', che a 18 anni approdava in tv ed ha vissuto altissimi e bassissimi. La piccola donna che ha cambiato città per amore e poi ha pianto per amore, ha cercato l’amore strappandosi anche il cuore dal petto. La donna che ha preso la sua vita, l’ha distrutta e poi ha edificato castelli di sabbia crollati e poi ricostruiti fino a costruire quella che oggi è una vita nuova ... quella bambina, quella ragazzina, quella donna sono sempre io e oggi io, proprio io, realizzo uno dei miei sogni più grandi con il mio amore grande accanto a me sempre, quella bambina ora ha una casa da cui non vuole scappare, un amore vero e un cuore in più che batte dentro di se, ti aspettiamo anima mia”. Erano mesi che Ludovica Valli accusava malesseri e disturbi, che avevano preoccupato i fan. Ora tutto è spiegato, i fastidi erano dovuti alla gravidanza. Recentemente l'influencer, che su Instagram vanta 1,7 milioni di follower, era apparsa sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. L'abito bianco scelto per il tappeto rosso, però, aveva strategicamente coperto il pancino.