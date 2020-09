Ancora una volta l'influencer decide di mostrare il proprio corpo con le sue curve da neo-mamma

Beatrice Valli torna a mandare messaggi di body positivity. L'influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video nel quale sponsorizza un brand di intimo. Allo stesso tempo, però, ne approfitta per mandare un messaggio ai suoi follower: imparare ad amarsi e accettarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale.

Beatrice Valli mostra le sue curve da neo-mamma approfondimento Beatrice Valli si scaglia contro il body shaming L'influencer 25enne, mamma di Alessandro (7 anni), Bianca (3) e Azzurra (nata il 13 maggio scorso), ha scelto di sponsorizzare un brand di intimo con un video che inneggia al #bodypositive. Nel filmato si vede Beatrice mentre indossa tre diversi modelli di intimo: il corpo è naturalmente morbido, come è normale che sia a pochi mesi dal terzo parto. “Non vi ho mai nascosto la trasformazione che ha subito il mio corpo dopo la terza gravidanza. A tre mesi e mezzo dal parto ho ricominciato ad allenarmi con più costanza, ma come vi ho sempre detto non ho fretta di tornare nelle mie forme pre parto. Imparare ad amarsi ed accertarsi nonostante i cambiamenti è fondamentale! Sentirsi confident e a proprio agio è la chiave” ha scritto la fidanzata di Marco Fantini a corredo del video. “Ricordiamoci che non è la nostra taglia a definire chi siamo, infatti siamo tutte bellissime nelle nostre diversità” ha concluso. Immediati i commenti, tra i quali spicca proprio quello di Marco: “Sei bellissima amore mio”. E poi ancora Giulia Salemi: “Bravissima e bellissima”; Chiara Maci, “Bella Bea” e Ariadna Romero che scrive “Meravigliosa Bea”. Immancabili anche i commenti dei follower: “Sei bellissima così come sei. Siamo donne e mamme e credo che l'imperfezione ci rende ancora più belle e uniche” ha scritto una seguace. “Sei bellissima comunque, sei umile e semplice ed è questo quello che conta di più” ha scritto un'altra.

Beatrice Valli e la body positivity approfondimento Beatrice Valli posta il corpo post-gravidanza: "Non modifico nulla" Non è la prima volta che Beatrice Valli si mostra senza filtri su Instagram, con l'intento di mandare messaggi che aiutino chi la segue a sentirsi meglio nel proprio corpo. “L’arte da imparare in questa vita non è quella di essere invincibili e perfetti, ma quella di saper essere come si è, invincibilmente fragili e imperfetti” ha scritto alcuni giorni fa, specificando poi l'hashtag #bodyshaming, a corredo di uno scatto che la mostra di spalle, nel mare.