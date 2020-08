Beatrice Valli posta il corpo post-gravidanza: "Non modifico nulla"

L'influencer ha pubblicato uno scatto social in costume, a tre mesi dalla nascita di Azzurra, dove mostra con fierezza le morbide curve

Beatrice Valli si racconta ancora una volta senza filtri su Instagram. L'influencer ha postato uno scatto in costume e camicetta, le curve morbide della post-gravidanza, a tre mesi dalla nascita di Azzurra. “Non farò nessuna modifica se non togliere un pochino le occhiaie” ha scritto Beatrice, e subito sono fioccati i commenti di approvazione.

Beatrice Valli senza modifiche su Instagram “Stupenda” ha commentato Alena Seredova, anche lei mamma da tre mesi della piccola Vivienne Charlotte. “Che bella” ha scritto Melita Toniolo, a sua volta sostenitrice della body positivity. “Stupenda” ha commentato Valentina Ferragni, anche lei spesso alle prese con gli haters abituati a fisici statuari ma molto spesso irreali, modificati da app e filtri. Ovviamente anche tanta gente comune ha apprezzato l'onestà della Valli, che da quando è nata Azzurra ha sempre voluto mostrare smagliature e morbidezze della post-gravidanza. “Brava, stai lanciando un bel messaggio, il corpo di una donna può cambiare ma bisogna imparare ad accettarsi così come si è” ha scritto una follower. “Sei stupenda. In ogni foto. Induci noi ad amarci, nelle nostre imperfezioni che ci rendono uniche per ciò che siamo. Sei un esempio Bea” ha commentato un'altra. “Sei una donna bellissima, in forma ed esempio di normalità dopo la nascita di una bambina” è stato il pensiero social di un'altra fan.

Beatrice Valli contro gli haters approfondimento Beatrice Valli si scaglia contro il body shaming Purtroppo i personaggi popolari sui social spesso si trovano alle prese con le critiche maligne dei cosiddetti haters. Anche Beatrice Valli, 25 anni, resa nota dal programma Uomini e Donne, ha sentito il dovere di replicare alle cattiverie, di chi non ha apprezzato lo sfoggio onesto del suo corpo “normale”. “Qualche smagliatura sui fianchi, qualcuna sotto al seno pesante, gonfio. Il mio corpo è cambiato, proprio come il vostro. Proprio come cambia il corpo di una madre. Io non sono perfetta, nessuno lo è. Non pensate di essere peggiori di nessuno. Siete splendide. E noi tutte siamo coraggiose, perché donare la vita è sempre un gesto di grande coraggio!” ha scritto a fine luglio su Instagram, a corredo di un video nel quale si mostra in costume, mentre si tuffa in piscina.