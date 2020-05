Beatrice Valli mamma tris: è nata Azzurra

Azzurra Fantini, terza figlia dell’influencer Beatrice Valli, è finalmente venuta alla luce. A comunicarlo la mamma che, dopo alcune Instagram Stories per raccontare il suo travaglio, ha postato la foto su Instagram.

Azzurra, questo il suo nome, è frutto dell’amore della Valli per Marco Fantini, modello di Dolce & Gabbana e influencer a sua volta.

Beatrice Valli, il racconto del travaglio e la foto della nascita

“Azzurra Fantini - 13/05/2020”: una didascalia semplicissima, a commento della foto più dolce. Mascherina abbassata e volto stanco, Beatrice Valli tiene finalmente tra le braccia la sua terzogenita.

Solamente qualche ora prima, raccontava ai followers (quasi 2,5 milioni) il suo travaglio. Pubblicando un selfie scriveva: “La prossima foto sarà con Azzurra. Speriamo presto.

Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo né contrazioni né perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare dal Marchini che ora è a casa tutto agitato (uomini), spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale”.

Così, alla 39esima settimana, Beatrice Valli è diventata di nuovo mamma. Una gravidanza un po’ a sorpresa, la sua, arrivata mentre lei e il compagno Marco Fantini programmavano il matrimonio. Ma, soprattutto, dopo un’infezione che l’ha costretta a lunghi ricoveri tra Milano e Los Angeles.

“Purtroppo non partono le contrazioni come devono” diceva la Valli in una storia su Instagram. Spiegando come, i suoi altri due figli, fossero venuti in ospedale per salutarla dalla finestra. Poi l’inizio del travaglio e finalmente il parto, seguito da un emozionatissimo Marco Fantini che ha potuto tenere la sua Azzurra tra le braccia per qualche ora, prima di dover tornare a casa per le restrizioni causate dal Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE).