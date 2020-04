Melissa Satta: lo scatto da oltre 135.000 like

Melissa Satta ha conquistato il web con uno scatto che al momento conta oltre 130.000 like. Vediamo insieme la foto postata dalla showgirl sul suo profilo Instagram .

di Matteo Rossini

La showgirl ha condiviso uno scatto mandando un messaggio di speranza e sostegno al pubblico. Nel giro di poco tempo la foto ha ottenuto più di 135.000 like, vediamo insieme i dettagli del post pubblicato da Melissa Satta.

Melissa Satta: carriera e vita privata

Melissa Satta, classe 1986, nasce il 7 febbraio a Boston. Dopo aver trascorso i primi anni di vita tra Stati Uniti d’America e Sardegna, la ragazza si trasferisce a Milano avvicinandosi al mondo dello spettacolo in cui debutta nel 2005 con grande successo.

Negli anni successivi la showgirl alterna conduzioni sul piccolo schermo a ruoli come modella e testimonial per importanti brand passando anche per esperienze cinematografiche.

Parallelamente, la vita privata di Melissa Satta è al centro dei media, prima per la relazione con Christian Vieri, da pochi giorni felicemente papà per la seconda volta, poi per quella con Kevin-Prince Boateng con il quale ha dato alla luce il piccolo Maddox Prince Boateng.