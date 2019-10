Melissa Satta @Getty Images

Melissa Satta è una delle donne più desiderate d’Italia e la cosa che più la lusinga è che tra gli ammiratori ci siano anche tantissime ragazze.

I complimenti ad una donna, si sa, fanno sempre piacere, ma quando a farli è un’altra persona del gentil sesso valgono doppio. Melissa Satta, classe 1986, ama farsi riprendere mentre fa attività fisica e ancora di più adora farsi selfie e condividerli con i suoi utenti. Ciò che però tutti apprezzano è la sua bellezza acqua e sapone. La foto su Instagram Qualche settimana fa ha fatto da madrina all’evento organizzato a Gardaland per la festa di Halloween e per l’occasione si è travestita insieme a tutti i bambini presenti (qui potete vedere tutte le foto). Anche in quel caso Melissa Satta ha colpito per la sua bellezza nonostante avesse indossato i panni di una strega. Nel suo ultimo post condiviso su Instagram la bellissima modella di origini sarde si è mostrata tranquillamente acqua e sapone e con un look tutt’altro che elegante: una comoda tuta con pantaloni acetati neri e una felpa grigia. La foto è stata immediatamente sommersa di mi piace e commenti anche da parte di tantissime ragazze, che non hanno esitato a complimentarsi con l’ex velina per il suo bellissimo aspetto anche senza trucco. “Splendida”, “Sei la più bella di tutte”, questi solo alcuni dei messaggi lasciati da utenti femminili.

"Giusto il tempo di un caffè prima di partire per Firenze”, ha scritto nella didascalia della foto pubblicata. La Satta quindi, qualche istante prima di prendere il treno per la città di Dante si è concessa qualche minuto per bere un caffè nella sua cucina. La moglie del centrocampista della Fiorentina Kevin-Prince Boateng conta su Instagram la bellezza di 4 milioni di follower, classificandosi tra le star più seguite del Bel Paese.

Melissa Satta a Venezia

C’è da dire che l’ex velina molto spesso lascia i tacchi a casa preferendo una scarpa ginnica e un outfit piuttosto sbarazzino. Lo ha dimostrato anche quando è sbarcata al Lido di Venezia in occasione della Mostra internazionale d'arte cinematografica. Al suo arrivo i fotografi l’hanno immortalata in un look casual ma super trendy, composto da un camicione bianco, gonna lunga e sneakers con lacci legati attorno alle caviglie (qui potete vedere le foto del suo arrivo in Laguna). Completamente diversa è stata la scelta del vestito per la sfilata sul red carpet del film J’Accuse. Melissa Satta ha letteralmente ipnotizzato tutti e monopolizzato l’attenzione in passerella con il suo completo nero con giacca aperta che lasciava vedere il reggiseno color carne. Anche suo marito non ha potuto fare a meno di commentare la sua bellezza definendola “Illegale”.