di Matteo Rossini

Queste settimane i protagonisti del mondo dello spettacolo stanno condividendo messaggi di speranza e affetto sui loro profili Instagram. Poche ore fa la voce de “La mia città” ha pubblicato una foto che ha subito fatto il pieno di like, vediamo insieme lo scatto.

Coronavirus: le iniziative delle celebrity a supporto della lotta contro il Coronavirus

Emilia Clarke, classe 1986, ha conquistato i media grazie all’iniziativa con la quale ha messo a disposizione una cena virtuale in sua compagnia per dodici fortunati fan estratti a sorte tra coloro che avrebbero donato a supporto della battaglia contro la diffusione del Coronavirus.

L’attrice de "Il Trono di Spade" non è stato l’unica celebrity a schierarsi in prima linea, infatti nei giorni scorsi Rihanna ha messo a disposizione della ricerca cinque milioni di dollari, mentre altri volti hanno realizzato video cercando di diffondere forza e coraggio, tra loro i Backstreet Boys che hanno preso parte a una reunion virtuale sulle note di “I Want It That Way” e la stella del cinema Gal Gadot che ha chiamato a raccolta grandi star del mondo dorato di Hollywood cantando l’iconica “Imagine”.

Le star italiane

Per quanto riguarda lo showbiz italiano, i principali protagonisti della discografia del Bel paese stanno sia realizzando concerti in diretta sui loro profili social sia pubblicando foto con lo scopo di strappare un sorriso al pubblico, tra questi Cesare Cremonini che ha condiviso un tenero ricordo del passato e Vasco Rossi che ha ricordato l’importanza di restare a casa con una foto della sua quarantena dal balcone.

Emma Marrone: “Ce la faremo”

Nei giorni scorsi Emma Marrone (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha festeggiato l’ambito traguardo di dieci anni di carriera ringraziando il pubblico che l’ha accompagnata per mano lungo tutto il suo percorso. Ora, la voce di “Amami” ha postato uno scatto di incoraggiamento.

La foto vede protagonista l’artista salentina, questo il messaggio scritto come didascalia: “Aprile. Nell’attesa di buone notizie continuiamo a sperare e ad essere fiduciosi. Un bacio a tutti al sapore di primavera. Ce la faremo”. In poco tempo il post ha collezionato più di 66.000 like sul suo profilo Instagram che conta più quattro milioni di follower.