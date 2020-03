La boy band più famosa nella storia della musica ha realizzato un video che ha subito fatto il giro del mondo. Scopriamo insieme il filmato in cui Nick Carter, Howie Dorough , Brian Littrell , AJ McLean e Kevin Richardson si esibiscono sulle note di “ I Want It That Way ”.

di Matteo Rossini

In questi giorni tantissimi volti noti del mondo dell’intrattenimento stanno facendo compagnia al pubblico con concerti e programmi in diretta sui loro social. Poche ore fa i Backstreet Boys hanno pubblicato un video che ha subito fatto il giro del mondo, scopriamolo insieme.

Quarantena: gli eventi sul web

Numerosi artisti stanno cercando di intrattenere le persone con video in diretta streaming, tra loro troviamo il cantante dei Thirty Seconda To Mars (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) che ha lanciato l’iniziativa “Jared Leto Cinema Club” in cui commenta alcune pellicole storiche su Twitter insieme ai suoi fan e Miley Cyrus che sta realizzando interviste ad alcuni dei protagonisti dello showbiz internazionale.

Parallelamente, tanti altri artisti stanno condividendo messaggi di speranza e incoraggiamento, tra i quali Gwyneth Paltrow (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’ex marito Chris Martin) che ha dedicato un video al Bel paese e Timothée Chalamet che ha scritto un dolce pensiero alla città di Crema, set del capolavoro “Chiamami col tuo nome”; non mancano neanche iniziative a supporto del personale medico impegnato in prima linea contro la diffusione del Coronavirus, tra questi Rihanna che ha donato cinque milioni di dollari.

Backstreet Boys: il video virale

I Backstreet Boys sono uno dei gruppi più famosi, amati e iconici nella storia della musica. La boy band, formata da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson, ha dominato le classifiche per decenni vendendo milioni di copie, tra i suoi successi più importanti troviamo il disco “Millennium” in grado di vendere undici milioni di copie negli Stati Uniti d’America soltanto nel 1999.

Poche ore fa il gruppo ha condiviso un video che ha subito fatto impazzire il pubblico. Infatti, i Backstreet Boys hanno preso parte all’evento lanciato da iHeartRadio. I cinque componenti del gruppo hanno realizzato una reunion virtuale esibendosi sulle note di “I Want It That Way”; al momento il filmato conta più di 350.000 visualizzazioni e oltre 150.000 like.