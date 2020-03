Dagli ABBA a Cher passando per Judy Garland , Anastacia , Britney Spears e le Little Mix . Scopriamo insieme dieci canzoni in grado di far tornare immediatamente il buonumore .

di Matteo Rossini

Ogni tanto energie positive e spensieratezza sono ciò che servono al termine di giornate faticose. Per questo motivo abbiamo stilato la lista delle dieci canzoni da ascoltare per tornare di buonumore: da “Ain't No Mountain High Enough” di Marvin Gaye e Tammi Terrell passando per “Happy” di Alexia” e “Break Up Song” delle Little Mix.

Musica: le dieci canzoni per ritornare l’energia positiva

Il nostro viaggio in musica inizia con un salto temporale di settant’anni quando l’iconica Judy Garland registra la sua versione di “Get Happy”, divenuta poi una delle sue canzoni più celebri. La voce fresca, gli occhi brillanti e le esibizioni affascinanti rendono questo brano uno dei più spensierati di sempre. La cantante di “Over The Rainbow” apre la lista in cui troviamo tanti altri artisti che hanno fatto la storia della musica nei decenni scorsi influenzando anche alcuni dei cantanti più popolari del momento.

Passiamo poi alla mastodontica hit “Strong Enough” di Cher che ha fatto ballare tutto il mondo alla fine degli anni ’90 arrivando a “Can’t Stop The Feeling!” di Justin Timberlake e a “Break Up Song” delle esplosive Little Mix. Scopriamo insieme le dieci canzoni per ritrovare di buonumore.

1) Judy Garland - “Get Happy” (1950)

Un’icona senza tempo che ha regalato al pubblico uno dei brani più belli della storia.