di Matteo Rossini

Britney Spears e Justin Timberlake hanno formato una delle coppie più celebri dello showbiz internazionale. La Principessa del Pop e la voce di “Mirrors” hanno conquistato le copertine dei magazine di tutto il mondo diventando delle vere e proprie icone. Poche ore fa l’ex componente degli ‘N Sync ha parlato dell’indimenticabile look sfoggiato agli American Music Awards del 2001, scopriamo insieme le sue dichiarazioni.

Britney Spears e Justin Timberlake: le icone del terzo millennio

È il 2001, il terzo millennio è appena iniziato e un’ondata di pop sta conquistando le classifiche in ogni angolo del pianeta, dalla voce graffiante di Anastacia alle hit di Britney Spears passando per l’astro in ascesa Christina Aguilera e la sensuale Anggun. I teenager di tutto il mondo seguono con grande attenzione le loro star preferite cercando di copiare look e stile per sentirsi in parte anche loro delle vere celebrity.

Britney Spears è la grande rivelazione degli ultimi anni, il singolo “...Baby One More Time” l’ha resa velocemente uno dei volti più influenti della discografia internazionale aprendo la carriera a quell’artista che da lì a breve avrebbe riscritto la storia della musica con brani come “Toxic”, “Gimme More”, “Circus”, “Stronger” e “Overprotected”.

Parallelamente, Justin Timberlake sta facendo battere il cuore a milioni di persone, infatti il componente degli ’N Sync è un concentrato di talento, carisma e bravura.

Britney Spears e Justin Timberlake: la storia d’amore

Le strade dei due artisti si incontrano alla fine degli anni ’90 quando Cupido scocca la sua freccia facendo subito centro. Per circa tre anni la coppia è al centro dei magazine di tutto il mondo fino alla rottura del 2002. Nel 2001 Britney Spears (qui potete trovare tutte le foto più belle della principessa del Pop) e Justin Timberlake partecipano agli American Music Awards sfoggiando un outfit passato alla storia.

Dopo quasi vent’anni da quella serata, Justin Timberlake ha ricordato l'evento durante un podcast di Lance Bass dicendo che quell’outfit risulterebbe rock anche oggi e che certe scelte si fanno quando si è giovani e innamorati.