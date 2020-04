@Kikapress

La Regina del Country si è schierata in prima linea nella lotta contro il Coronavirus . La voce di “Jolene” ha fatto un’importante donazione, come annunciato sul suo profilo Instagram .

di Matteo Rossini

Dolly Parton è una delle grandi icone mondiali della musica. La cantante di “Jolene” ha appena donato un milione di dollari per la ricerca contro il Coronavirus, vediamo insieme le sue parole. Dolly Parton: la Regina del Country La carriera discografica della cantante ha inizio intorno alla metà degli anni ’60 quando debutta con l’album “Hello, I'm Dolly”, il resto è storia. In oltre cinque decenni di carriera, Dolly Rebecca Parton, questo il nome all’anagrafe, ha venduto decine di milioni di copie diventando universalmente nota come “La Regina del Country” conquistando anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti, come ad esempio ben quarantasette nomination ai celebri Grammy Awards; l’ultima vittoria alla manifestazione risale a quest’anno grazie al singolo “God Only Knows" in collaborazione con la band For King & Country.

Dolly Parton: la donazione per la ricerca

In queste ore tanti voti noti di Hollywood si stanno mobilitando per supportare la lotta contro la diffusione del Coronavirus, ad esempio Emilia Clarke ha lanciato una raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere 250.000 dollari mettendo in palio una cena virtuale in sua compagnia con dodici donatori estratti a caso tra tutti coloro che avrebbero sposato la causa.

Parallelamente, la voce di “Umbrella” ha messo a disposizione cinque milioni di dollari attraverso la sua fondazione, sulla stessa lunghezza d’onda l’imprenditrice e modella Kylie Jenner che ha donato un milione di dollari.

Poche ore fa Dolly Parton (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di “Coat of Many Colors”) ha annunciato un’importante donazione attraverso il suo profilo Instagram che conta più di tre milioni di follower, queste le sue parole: “Il Dr. Naji Abumrad, mio amico di lunga data, coinvolto per molti anni nella ricerca presso l’Università Vanderbilt, mi ha informato degli importanti progressi in corso nella ricerca di una cura per contrastare il Coronavirus. Ho fatto una donazione di un milione di dollari all’Università Vanderbilt e incoraggio le persone che possono a fare lo stesso”.