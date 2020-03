di Matteo Rossini

Dopo la donazione di cinque milioni di dollari fatta da Rihanna, un’altra star di Hollywood è intervenuta per sostenere la battaglia contro l’emergenza legata al Coronavirus. Vediamo insieme.

Coronavirus, la donazione di Kylie Jenner

Nei giorni scorsi la notizia della donazione di Rihanna ha fatto il giro del mondo, infatti la popstar delle Barbados si è schierata in prima linea a sostegno della lotta contro la diffusione del Coronavirus mettendo a disposizione cinque milioni di dollari attraverso la sua associazione.

Poche ore fa il Mirror ha lanciato la notizia secondo cui la giovane imprenditrice della famiglia Kardashian avrebbe elargito la cifra di un milione di dollari per l’acquisto di mascherine e dispositivi medici per i dottori chiamati a combattere in prima linea.

In questi giorni Kylie Jenner sta realizzando numerosi video in cui invita i fan a rimanere a casa sottolineando la grande importanza della quarantena così da sconfiggere il Coronavirus. Ora, la modella avrebbe deciso di fornire un grande aiuto, come dichiarato dalla sua dottoressa: “Sono senza parole, i miei occhi sono pieni di lacrime e gioia, il mio cuore è sopraffatto dalla gratitudine. Ho espresso un desiderio chiedendo all’universo di avere mascherine protettive per i nostri operatori sanitari coraggiosi e oggi il mio desiderio è diventato realtà”.

In seguito la dottoressa ha dichiarato: “Questa donazione generosa ci aiuterà a salvare molte vite preziose. Il mondo è un posto migliore con te. Ti amo infinitamente”.

Coronavirus: le iniziative dei volti noti

