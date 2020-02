Loredana Bertè ha scritto un messaggio a Tiziano Ferro per ringraziarlo dell’omaggio che tributerà a Mia Martini sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo .

di Matteo Rossini

Tiziano Ferro sarà tra i grandi protagonisti della 70° edizione del Festival di Sanremo in cui renderà omaggio anche all’inarrivabile Mia Martini. Poche ore fa Loredana Bertè ha inviato un messaggio al cantante di “Buona (Cattiva) Sorte)" per ringraziarlo della decisione, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Festival di Sanremo: tutto pronto per l’inizio

Martedì 4 febbraio 2020 si alzerà il sipario sulla kermesse musicale più celebre del Bel paese. Ventiquattro artisti si daranno battaglia per la conquista del gradino più alto del podio. In queste ore i cantanti sono alle prese con le prove, come visto anche sui loro social con la foto di Elettra Lamborghini con Myss Keta e quella di Alberto Urso con Ornella Vanoni.

Parallelamente le conferme delle presenza di grandi ospiti italiani e internazionali stanno tenendo banco sui social: dal ritorno di Emma Marrone come ospite sul palco della città ligure all'attesa esibizione di Massimo Ranieri passando per l'arrivo di Dua Lipa.

Tiziano Ferro: l'omaggio a Mia Martini

Nel corso delle cinque serate Amadeus sarà affiancato da Tiziano Ferro che salirà sul palco del Teatro Ariston per regalare momenti di musica e spettacolo, come ad esempio il duetto con Massimo Ranieri sulle note di “Perdere l’amore”; il cantante di Latina sarà anche protagonista di un omaggio a Mia Martini.

Poche ore fa Loredana Bertè ha scritto un messaggio a Tiziano Ferro tramite il suo profilo Twitter, queste le parole della grande protagonista del Festival di Sanremo 2019: "Caro Tiziano Ferro, hai ragione, 'niente come lei', niente e nessuno sarà mai come lei. Grazie per voler ricordare mia sorella con la grandezza che merita".