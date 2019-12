Tiziano Ferro, 5 curiosità sul cantante dei record

di Matteo Rossini

È il 2001 quando Tiziano Ferro debutta con “Xdono”, il resto è storia. Il cantante, classe 1980, ha appena pubblicato il nuovo album “Accetto miracoli”, certificato disco d’oro dopo soltanto una settimana dalla sua uscita.

Nel corso degli anni Tiziano Ferro si è imposto come uno dei più amati e celebri protagonisti della musica italiana nel mondo, dal successo di “111” ai duetti con alcune popstar di fama internazionale, scopriamo insieme cinque curiosità sull’artista dei record (qui potete trovare tutte le sue foto più belle).

1) La nascita di “Xdono”

È l’estate del 2001 quando il brano “Xdono” impazza nelle radio e nelle classifiche di numerosi paesi, la canzone vende decine di migliaia di copie nel mondo lanciando immediatamente la carriera del cantante. Stando a quanto emerso sul web, Tiziano Ferro avrebbe scritto la canzone seduto su una panchina del parco comunale di Latina.

2) Festival di Sanremo: solo come ospite

Prima del grande debutto nazionale, Tiziano Ferro ha provato per due volte a partecipare alla kermesse musicale più famosa d’Italia, ma le selezioni non andarono a buon fine. L’artista è poi salito sul palco nel 2007 e nel 2008 in qualità di ospite.

3) Duetti internazionali

“Each Tear” è uno dei singoli più celebri del cantate in cui l’artista ha affiancato la voce di Mary J. Blige per un brano certificato disco di platino in Italia. Tuttavia questo non è stato l’unico duetto di Tiziano Ferro con artisti internazionali, troviamo infatti anche “Universal Prayer” con Jamelia, “No Vacancy” con la band OneRepublic e “Breathe Gentle” con Kelly Rowland.

4) Milioni di copie

Dal debutto di successo alla scalata verso l’Olimpo della musica internazionale, Tiziano Ferro ha venduto milioni di copie diventando uno degli artisti italiani più famosi al mondo, stando ad alcune rilevazioni, le copie vendute dal cantante di Latina avrebbero superato la cifra record di quindici milioni.

5) Riconoscimenti internazionali

Nel corso degli anni Tiziano Ferro ha collezionato numerosi riconoscimenti italiani e internazionali, tra questi una vittoria ai Billboard Latin Music Awards e agli MTV Europe Music Awards.