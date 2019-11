Diletta Leotta conduttrice a Sanremo 2020?

di Matteo Rossini

Mancano più di due mesi alla settantesima edizione del Festival di Sanremo ma le indiscrezioni sulla kermesse musicale più popolare d’Italia non si fanno attendere.

Quest’anno Amadeus avrà il compito di guidare il pubblico nel corso di cinque serate in cui brani inediti, ospiti internazionali e personaggi del mondo dello spettacolo italiano si alterneranno sul palco del Teatro Ariston. In queste settimane il conduttore sta condividendo foto sul suo profilo Instagram parlando dei lavori ancora in corso, ma nelle ultime ore una notizia riguardante la conduzione ha conquistato i tutti i principali media italiani, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Diletta Leotta: il Festival di Sanremo

Il settimanale Chi ha rivelato che la bellissima Diletta Leotta, classe 1991, sarebbe vicina alla ruolo di co-conduttrice al fianco del presentatore ravennate.

Al momento non sono ancora arrivate conferme o smentite ufficiali da parte dei diretti interessati, tranne un post pubblicato da Amedeo Umberto Rita Sebastiani, questo il nome all’anagrafe del conduttore, che ha condiviso una citazione di Mark Twain sul suo profilo Instagram: “Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe”. Le parole si riferiscono forse proprio al Festival di Sanremo 2020? Non ci resta che attendere per scoprirne di più.

Diletta Leotta: regina di Instagram

Diletta Leotta (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) è tra le celebrity più seguite dal pubblico italiano. La conduttrice e modella si è imposta nel mondo dello spettacolo grazie al mix perfetto di talento, ironia e sensualità. Grande successo anche per quanto riguarda il mondo social, infatti la ragazza vanta un profilo Instagram con più di cinque milioni e mezzo di follower che seguono quotidianamente la sua vita.

Nei giorni scorsi Diletta Leotta ha infiammato il web grazie al video della pole dance che ha ottenuto oltre 5.000 commenti e più di due milioni di visualizzazioni.