OneRepublic, annunciato un concerto a Milano

di Matteo Rossini

Gli OneRepublic si preparano per portare il loro inconfondibile sound in giro per l’Europa. Pochissimi minuti fa la band capitanata dallo straordinario Ryan Tedder ha annunciato le date che nei prossimi mesi vedranno il gruppo di “Wanted” calcare alcuni dei più importanti palchi al mondo.

OneRepublic: il successo

Gli OneRepublic sono uno dei gruppi di maggior successo nella storia della musica pop. La loro esplosione mediatica arriva con il singolo di debutto “Apologize”, nominato ai Grammy Awards nella categoria “Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal”.

Negli anni successivi la band lancia singoli e album in grado di vendere milioni di copie raggiungendo le posizioni più alte delle classifiche di tutto il mondo, un esempio è il brano “Counting Stars” che vende oltre cinque milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America e il cui video ufficiale è al momento all’undicesimo posto dei filmati più visti su YouTube grazie a oltre 2.800.000.000 di visualizzazioni.

Negli ultimi mesi il gruppo è tornato alla ribalta grazie al brano “Rescue Me” che anticipa l’uscita del quinto album di inediti che avrà il compito di seguire le orme dei successi dei precedenti “Dreaming Out Loud”, “Waking Up”, “Native” e “Oh My My”.

Uno dei segreti della popolarità del gruppo è sicuramente la presenza del frontman Ryan Tedder che negli anni si è imposto anche come uno degli autori e produttori di maggior successo nella storia della musica pop, infatti tra i capolavori firmati troviamo i brani di alcune delle più grandi star internazionali, tra le quali Jennifer Lopez (qui potete trovare le foto della cantante al debutto di carriera), Demi Lovato, Ariana Grande, Beyoncé, Maroon 5, Ella Henderson, Taylor Swift, Backstreet Boys, Hilary Duff, Natasha Bedingfield, Leona Lewis e Adele (qui le foto del presunto fidanzato della cantante).

OneRepublic: il concerto in Italia

Pochi minuti fa gli OneRepublic hanno annunciato cinque date durante le quali porteranno le loro più grandi hit su importanti palchi europei. Il gruppo farà tappa in Italia il 6 marzo 2020, per la precisione al Fabrique di Milano. I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 1° novembre.

Queste le date annunciate: