di Matteo Rossini

Una donna che sembrerebbe essere riuscita a fermare lo scorrere del tempo, una cantante che in vent’anni di carriera ha riscritto la storia della musica, un'artista che ha appena festeggiato cinquant’anni mostrandosi più sicura che mai, di chi stiamo parlando? Ovviamente dell’unica e inimitabile Jennifer Lopez (qui potete trovare le sue foto al debutto di carriera).

Jennifer Lopez: icona di talento e bellezza nel mondo

Negli anni Jennifer Lopez, nata il 24 luglio 1969, è riuscita a imporsi come un’icona mondiale dominando le classifiche in ogni angolo del pianeta grazie a singoli in grado di vendere milioni di copie, tra questi “Love Don’t Cost A Thing", “Waiting For Tonight”, “Papi”, “Get Right” e “If You Had My Love”.

Parallelamente l’artista ha conquistato i botteghini internazionali ottenendo numerosi riconoscimenti anche da parte della critica, un esempio ne è la recente interpretazione all’interno d “Hustlers” che potrebbe valerle addirittura una nomination agli Academy Awards.

Cantante, attrice, stilista, ballerina e imprenditrice, Jennifer Lopez è una vera e propria macchina da guerra in grado di catalizzare l’attenzione dei media internazionali, basti pensare al grande entusiasmo del pubblico per la sua esibizione al prossimo Halftime Show del Super Bowl in cui porterà una ventata di energia, carisma e talento insieme a Shakira.

Jennifer Lopez: lo scatto da due milioni di like

Nelle ultime ore un post di Jennifer Lopez ha fatto il giro del web ottenendo oltre 19.000 commenti da parte del pubblico, il motivo? Ovviamente il suo fisico scolpito in grado di far invidia a chiunque. La foto, postata sul suo profilo Instagram da oltre cento milioni di follower, ha ottenuto oltre due milioni di like.

Lo scatto vede come unica protagonista la cantante dopo quello che sembrerebbe essere stato un duro allenamento in palestra, ciò che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico è il suo fisico tonico e invidiabile.