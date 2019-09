Jennifer Lopez: nuovo look per la popstar

Jennifer Lopez ha pubblicato la foto del nuovo look sul suo profilo Instagram ottenendo oltre due milioni di like. Il tempo non sembra proprio passare per la cantante di " If You Had My Love ".

Jennifer Lopez ci ha abituato a continui cambi di immagine che l’hanno resa un delle icone mondiali del glamour e dello stile. La popstar, modella, attrice, presentatrice, ballerina e imprenditrice ha da poco festeggiato il suo cinquantesimo compleanno anche se per lei il tempo non sembra essere passato, basta infatti pensare che il video del singolo di debutto “If You Had My Love” è stato pubblicato due decenni fa ma rivedendolo ora sembra appena uscito.

Jennifer Lopez: a breve l’uscita di “Hustlers”

In questi giorni la cantante di “On The Floor” sta presentando il nuovo film “Hustlers” che la vede protagonista nei panni di una spogliarellista, al suo fianco un nutrito gruppo di star di Hollywood, tra queste l’esplosiva Lizzo, la talentuosa Constance Wu e la bellissima Lili Reinhart.

Tra un red carpet e l’altro la bellissima cantante di “Love Don’t Cost A Thing” ha trovato il tempo per cambiare radicalmente il look sorprendendo i fan di tutto il mondo. Jennifer Lopez (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha optato per un taglio corto salutando la sua celebre lunga chioma che l’ha trasformata in una delle donne più sexy del pianeta.

Il nuovo look ha fatto il boom di consensi

Pochi giorni fa la cantante ha postato un bellissimo scatto sul suo profilo Instagram che conta oltre cento milioni di follower mostrando a tutti il nuovo look. La foto ha ottenuto oltre due milioni di like e numerosi commenti da parte degli utenti che hanno sottolineato la bellezza eterna della cantante.

Jennifer Lopez è tre le popstar più pagate del 2019

Nel frattempo J. Lo continua a godersi anche il successo in musica, infatti Forbes ha da poco pubblicato la classifica delle popstar più pagate del 2019 e la strepitosa Jenny from he Block si trova in settimana posizione con oltre quaranta milioni di dollari che le hanno permesso di superare grandi nomi internazionali, tra questi Lady Gaga e Shakira