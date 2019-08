Jennifer Lopez, lo scatto che ha fatto impazzire i social

Jennifer Lopez non smette mai di stupire ammaliando milioni di fan in tutto il mondo con una forma fisica che lascia sempre senza parole. Poche settimane fa la cantante di “Waiting For Tonight” ha festeggiato il suo cinquantesimo compleanno ricevendo gli auguri da tantissime celebrity, tuttavia se il traguardo di metà secolo potrebbe spaventare qualcuno, questo non sembra proprio essere il caso dell’artista.

Jennifer Lynn Lopez, questo il suo nome all’anagrafe, parrebbe proprio aver trovato l’elisir di lunga vita, o meglio di eterna giovinezza, stando almeno alla foto pubblicata su Instagram. Nei giorni scorsi la cantante, modella, attrice e imprenditrice ha condiviso uno scatto sul suo profilo lasciando tutti a bocca aperta.

Jennifer Lopez: lo scatto che ha fatto impazzire il pubblico

L’artista ha postato una foto in cui mostra una forma a dir poco perfetta. Lo scatto vede Jennifer Lopez distesa su una rete intenta a prendere il sole, sotto di lei il mare. La cantante indossa un costume intero di colore rosso e un paio di occhiali, ma non è il suo outfit ad attirare l’attenzione bensì il fisico perfetto. I fan dell’artista hanno subito scritto migliaia di commenti sotto la foto per sottolineare la bellezza senza tempo di J.LO (qui potete trovare tutte le sue foto più belle), al momento il post conta oltre due milioni di like e più di 12.000 commenti.

Jennifer Lopez: un’artista di fama mondiale

Nel corso della sua carriera Jennifer Lopez si è cimentata in diversi settori ottenendo ovunque grandissimi consensi: dal cinema all’attività di modella e imprenditrice passando ovviamente anche per il mercato discografico che l’ha resa un’icona di portata mondiale. Il debutto come cantante avviene nel 1999 con il singolo ”If You Had My Love”, primo estratto dall’album “On the 6”, il resto è storia.

Negli anni successivi Jennifer mette a segno un successo dietro l’altro diventando una delle artiste di maggior popolarità degli ultimi decenni venendo milioni e milioni di copie, tra i suoi brani più famosi troviamo “Love Don't Cost a Thing”, “Let’s Get Loud”, “Get Right” e “On the Floor”.