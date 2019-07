Jennifer Lopez, il celebre abito Versace del 2000 diventa un paio di scarpe

Il celebre abito firmato Versace e indossato da Jennifer Lopez continua ancora a far discutere dopo quasi vent'anni. Sono in arrivo un paio di sneaker con la stampa del vestito.

Se oggi esiste Google Immagini lo dobbiamo a Jennifer Lopez e al celebre abito indossato in occasione della 42° edizione dei Grammy Awards.

È il 23 febbraio 2000, Britney Spears e Christina Aguilera (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi della cantante) hanno appena debuttato, i Backstreet Boys hanno pubblicato da poco “I Want It That Way” e "Livin' la Vida Loca" di Ricky Martin è stato il tormentone dell’ultima estate.

Siamo allo Staples Center di Los Angeles, i flash dei media di tutto il mondo sono puntati sul red carpet dei Grammy Awards dove verranno premiati gli artisti più popolari del momento. Jennifer Lopez ha dato un’importante svolta alla sua carriera debuttando come cantante con l’album “On the 6”, il responso del pubblico e della critica è stato più che positivo e la star è tra i personaggi più influenti del momento.

Jennifer Lopez: il celebre vestito firmato Versace

Jennifer Lopez (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) arriva sul red carpet, il resto è storia. La cantante si toglie il cappotto e mostra il suo abito Versace, divenuto poi noto come “Jungle Dress”. I fotografi prendono d’assalto la star, gli occhi sono tutti puntati su di lei, l’eco mediatica è impressionante, nei giorni successivi milioni di persone in tutto il mondo non fanno altro che parlare del suo vestito.

Nelle ventiquattro ore successive le immagini della star vengono scaricate oltre 640.000 volte dal sito dei Grammy Awards, gli utenti iniziano a cercare in rete immagini della star portando così alla creazione di Google Immagini per soddisfare la richiesta degli utenti, come rivelato pochi anni fa da Eric Schmidt, CEO di Google.

Jennifer Lopez: l’abito diventa un paio di sneaker

Ora l’abito indossato da Jennifer Lopez si trasforma in un paio di scarpe. Versace ha infatti collaborato con Lifestyle Concepts per la realizzazione di una versione limitata, composta soltanto da 1500 pezzi, delle sneaker Chain Reaction con la stampa resa celebre dall’abito indossato dal corpo mozzafiato di Jennifer Lopez

Dopo oltre vent’anni dal suo debutto, il “Jungle Dress” continua ancora a far discutere.