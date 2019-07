Hustlers, online il trailer del film con Jennifer Lopez spogliarellista

Jennifer Lopez è tra le più grandi artiste e icone degli ultimi decenni. La cantante, attrice, imprenditrice, ballerina, conduttrice e modella ha dato dimostrazione di grande talento mettendosi alla prova in diversi settori e ottenendo grandi consensi ovunque.

“Hustlers”: il film ispirato a una storia vera

La nuova fatica cinematografica di “Jenny from the Block” è “Hustlers”, pellicola diretta da Lorene Scafaria e ispirata a una storia vera accaduta nel 2015 e portata alla luce dal New York Times. Il film racconta il caso di un gruppo di spogliarelliste, guidate da Ramona, interpretata dalla bellissima Jennifer Lopez, che decide di estorcere denaro a facoltosi clienti fin quando la situazione sfugge loro di mano.

La cantante di “If You Had My Love” sarà affiancata da un cast stellare che vanta alcuni degli artisti più popolari del momento, tra questi l’esplosiva Lizzo, Julia Stiles (qui potete trovare tutte le foto più belle della protagonista di Riviera), Constance Wu, Usher e Keke Palmer. La pellicola verrà distribuita il 13 settembre 2019 negli Stati Uniti d’America, mentre il pubblico italiano dovrà attendere qualche settimana in più prima dell’uscita nelle sale che avverrà il 7 novembre.

“Hustlers”: il trailer ufficiale

Nelle scorse ore Jennifer Lopez ha pubblicato il trailer ufficiale del film che ha già superato oltre 190.000 visualizzazioni su YouTube. Il filmato si apre con una breve introduzione dell’artista che ricorda l’appuntamento al pubblico.

Le prime immagini mostrano le spogliarelliste tra momenti di privata e il lavoro per poi sfociare in sequenza adrenaliniche che raccontano le protagoniste alle prese con le truffe tra momenti di entusiasmo e grandi imprevisti.

Jennifer Lopez: i successi al cinema

In oltre vent’anni di carriera Jennifer Lopez, classe 1969, si è imposta come una delle attrici più popolari e pagate al mondo.

L’artista ha dato vita a ruoli rimasti nell’immaginario collettivo pretendendo parte a pellicole in grado di conquistare critica e box office, tra i suoi maggiori successi troviamo “Shall We Dance?” con Richard Gere, “Un amore a 5 stelle” e “Quel mostro di suocera” con Jane Fonda.