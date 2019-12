Tutte le informazioni su TZN2020, il tour di Tiziano Ferro in programma per l'estate 2020

Cresce l’attesa per il “TZN2020”, il tour negli stadi di Tiziano Ferro in programma per l’estate 2020. Dopo l’annuncio del calendario delle tredici date, il cantautore di Latina ha pubblicato l’album “Accetto Miracoli”, anticipato dai singoli “Buona (Cattiva) Sorte” e “Accetto Miracoli”. Come terzo estratto è stato scelto “In mezzo a questo inverno”, anche questo tra i brani più ascoltati del momento. Se negli album precedenti la produzione era sempre stata affidata a Michele Canova, per questo ottavo disco il progetto passerà nelle mani di uno dei nomi più importanti del panorama musicale globale: Timbaland.

Tiziano Ferro in tour, date e biglietti

Il successo dell’album ha spinto ulteriormente le vendite dei biglietti per il tour. Per celebrare insieme al suo pubblico i suoi 40 anni, il cantautore ha scelto di nuovo gli stadi con le vendite che stanno sparendo a ritmi incredibili, tanto che ne sono stati venduti circa 75 mila solo nelle prime 24 ore. Nel corso delle settimane è stata aggiunta un’ulteriore data allo Stadio San Siro, segnale di come le vendite stiano procedendo spedite. Il tour partirà da Lignano Sabbiadoro il 30 maggio e si concluderà il 15 luglio allo Stadio Olimpico di Roma. Queste tutte le date in programma:

30 maggio 2020, Lignano Sabbiadoro @ Stadio G. Teghil (a partire da 46 euro)

5 giugno 2020, Milano @ Stadio San Siro (a partire da 41,40 euro)

6 giugno 2020, Milano @ Stadio San Siro (a partire da 41,40 euro)

11 giugno 2020, Torino @ Stadio Olimpico (a partire da 41,10 euro)

14 giugno 2020, Padova @ Stadio Euganeo (a partire da 43,70 euro)

17 giugno 2020, Firenze @ Stadio Franchi (a partire 48,30 euro)

20 giugno 2020, Ancona @ Stadio del Conero (a partire da 41,40 euro)

24 giugno 2020, Napoli @ Stadio San Paolo (a partire da 41,40 euro)

27 giugno 2020, Messina @ Stadio San Filippo (a partire da 41,40 euro)

3 luglio 2020, Bari @ Stadio San Nicola (a partire da 51,75 euro)

7 luglio 2020, Modena @ Stadio Braglia (a partire da 41,40 euro)

11 luglio 2020, Cagliari @ Cagliari Fiera (a partire da 49,45 euro)

15 luglio 2020, Roma @ Stadio Olimpico (a partire da 43,70 euro)

I biglietti per il tour di Tiziano Ferro fissato per l’anno prossimo sono già disponibili per le varie date. Per le date di Modena, Cagliari, Torino, Milano e Roma alcuni settori sono già esauriti.

La possibile scaletta e il tour in Europa

Si è parlato tanto della scaletta previsti per il concerto di Tiziano Ferro nel 2020. Il cantautore ha spesso utilizzato i social per confrontarsi con i fan e rispondere alle loro domande. Tanta curiosità sulle canzoni che verranno portate sul palco con lo stesso Tiziano Ferro che ha già annunciato che ci sarà spazio in particolare per alcuni brani. “Xdono”, “La Fine”, “Alla mia età”, “Per dirti ciao”, “E fuori è buio”, “Il sole esiste per tutti”, “Ti voglio bene”, “L’Olimpiade”, “Indietro” e “Il Mestiere della vita” faranno parte della scaletta. Sono invece escluse dalla lista “Mia nonna” e “10 piegamenti”, mentre resta il dubbio per il brano “Fotografie della tua assenza”. Ovviamente non mancheranno gran parte dei brani che fanno parte di “Accetto Miracoli”. Questa la tracklist:

Vai ad amarti Amici per errore Balla per me feat. Jovanotti In mezzo a questo inverno Come farebbe un uomo Seconda pelle Il destino di chi visse per amare Le 3 parole sono 2 Un uomo pop Casa a Natale Buona (Cattiva) sorte Accetto miracoli In mezzo a questo inverno Reyes cut Accetto miracoli Reyes cut

A novembre 2020 Tiziano Ferro sbarcherà invece in Europa per un tour di dieci date che partirà da Bruxelles e si chiuderà a Madrid: