Tiziano Ferro, venduti 75 mila biglietti del tour in 24 ore

Manca ancora un anno ma è stato letteralmente preso d’assalto il lancio dei biglietti per il prossimo tour di Tiziano Ferro. I biglietti per le dodici date del “TZN2020”, il tour che lo vedrà protagonista negli stadi italiani nell’estate 2020 che l’artista ha pensato come una festa per celebrare insieme al suo pubblico i suoi 40 anni, stanno sparendo a ritmi incredibili, tanto che ne sono stati venduti circa 75 mila solo nelle prime 24 ore: ad annunciarlo è stato lo stesso cantante sui suoi canali social. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone e sono ancora disponibili per tutte le date, ma visti i ritmi con i quali sta procedendo la prevendita è consigliabile accaparrarsi il tagliando il prima possibile, se interessati. L’unico concerto per il quale non sono ancora stati messi in vendita i tagliandi è quella di Bari, per la quale non è stata ancora annunciata la location.

Il “TZN2020”

Tiziano Ferro varcherà la soglia dei 40 anni il prossimo anno (il 21 febbraio, per la precisione) e coglierà l’occasione per festeggiare con i suoi fan dal palco del suo nuovo tour “TZN2020”. Questi i 12 show in programma, i prezzi dei biglietti partono da 41 euro:

Sabato 30 maggio 2020 – Lignano Sabbiadoro (UD), Stadio G. Teghil

Venerdì 5 giugno 2020 – Milano, Stadio San Siro (prato e prato gold esauriti)

Giovedì 11 giugno 2020 – Torino, Stadio Olimpico (prato gold esaurito)

Domenica 14 giugno 2020 – Padova, Stadio Euganeo

Mercoledì 17 giugno 2020 – Firenze, Stadio Artemio Franchi

Sabato 20 giugno 2020 – Ancona, Stadio Del Conero

Mercoledì 24 giugno 2020 – Napoli, Stadio San Paolo

Sabato 27 giugno 2020 – Messina, Stadio San Filippo

Venerdì 3 luglio 2020 – Bari (location da definire, biglietti in vendita prossimamente)

Martedì 7 luglio 2020 – Modena, Stadio Braglia (prato gold esaurito)

Sabato 11 luglio 2020 – Cagliari, Fiera (prato gold esaurito)

Mercoledì 15 luglio 2020 – Roma, Stadio Olimpico (prato gold esaurito)

C’è anche il video di “Buona (cattiva) sorte”

Dopo la pubblicazione del nuovo brano “Buona (cattiva) sorte”, datata 31 maggio, ora è tempo anche di videoclip per il nuovo singolo di Tiziano Ferro, disponibile dal 18 giugno e che vede il cantante laziale dividersi tra bagni nell’inchiostro e balli hip-hop lungo strade americane. Del brano Ferro ha detto che «rappresenta per me la rinascita. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. Era da tempo che non uscivamo con una nuova canzone d'estate, forse dai tempi di “Stop! Dimentica”». In quanto al nuovo disco “Accetto Miracoli”, che uscirà il 22 novembre prossimo, ha invece dichiarato: «Sarà un disco che marca l'inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell'esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove». Al disco hanno collaborato nella stesura dei brani Giordana Angi, Francesco Gramegna, Massimiliano Pelan, Fabio De Martino, Emanuele Dabbono (cantautore di Latina) e Sergio Ciccarelli (giovane ragazzo sempre di Latina, città d’origine di Tiziano Ferro). Nell’album sono previsti dei featuring, che il cantautore scherzando ha detto di voler mantenere ancora segreti.