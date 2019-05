Tiziano Ferro: la tracklist del nuovo album "Accetto miracoli"

Il disco uscirà il 22 novembre di quest’anno su etichetta Virgin Records (Universal Music): si tratta di “Accetto miracoli”, il nuovo album di inediti di Tiziano Ferro, che sarà anticipato dal singolo “Buona (cattiva) sorte”, in rotazione radiofonica dal 31 maggio, ma già disponibile sia in preorder che in presave su tutte le piattaforme digitali. L’album arriva a tre anni dal precedente “Il mestiere della vita”, uscito nel 2016. Si tratta del settimo lavoro in studio dell’artista di Latina.

La tracklist di “Accetto miracoli”, il nuovo album di inediti di Tiziano Ferro

“Accetto miracoli”, il nuovo disco di inediti di Tiziano Ferro, si compone di dodici tracce: a svelare la tracklist è stato lo stesso cantante. Il lavoro si apre sulle note della title-track “Accetto miracoli”, per concludersi su quelle del primo singolo che sarà estratto dall’album: “Buona (cattiva) sorte”. A parlare del disco è stato lo stesso artista di Latina: «”Accetto miracoli” è un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi a esperienze nuove».

Accetto Miracoli Vai ad amarti Amici per errore Seconda pelle Balla per me In mezzo a questo inverno Come farebbe un uomo Un Uomo Pop Il destino di chi visse per amare Casa a Natale Le 3 parole sono 2 Buona (Cattiva) Sorte

Oltre al titolo, alla tracklist e alla sua data di uscita, Tiziano Ferro ha reso nota anche la copertina del disco, in cui protagonista è lo stesso cantautore laziale, che è stato fotografato di spalle. Di fronte a sé è presente un quadro con una fotografia: ancora un primo piano dello stesso Tiziano Ferro. Infine, sul muro è presente il disegno di un cuore con, al suo interno, le due lettere “S” e “P”, di cui ancora non è chiaro il significato. Con ogni probabilità le canzoni del nuovo album di Tiziano Ferro saranno protagoniste del probabile prossimo tour dell’artista di Latina, le cui date – tuttavia – non sono ancora state rese pubbliche.

"Buona (cattiva) sorte", il primo singolo estratto da "Accetto miracoli" di Tiziano Ferro

“Buona (cattiva) sorte” sarà il primo singolo estratto dal nuovo disco di Tiziano Ferro, “Accetto miracoli”. La canzone sarà in rotazione radiofonica, ascoltabile sulle piattaforme di streaming e acquistabile nei negozi di vendita on line a partire dal 31 maggio. Il brano sarà inoltre disponibile anche in formato cd e in formato vinile 45 giri numerato. La canzone vede la collaborazione di Timbaland: presente tanto con la sua voce, quando con il suo gusto di producer. Il nome del producer statunitense tra i collaboratori previsti all’interno del nuovo disco di Tiziano Ferro era un elemento noto da molto tempo. «“Buona (Cattiva) Sorte” rappresenta per me la rinascita» ha spiegato lo stesso artista di Latina. «È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me».