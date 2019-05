Tiziano Ferro svela alcuni titoli estratti dal nuovo album

Continuano i post di Tiziano Ferro dedicati alle canzoni del nuovo album in arrivo, “Accetto Miracoli”, la cui pubblicazione è prevista per il 22 novembre 2019. Ecco la tracklist fino ad ora rivelata.

Accetto Miracoli, il nuovo album di Tiziano Ferro

La conferma è arrivata il giorno del 39esimo compleanno di Tiziano Ferro: il nuovo album s’intitolerà “Accetto Miracoli”. Il disco, previsto per il 22 novembre 2019, uscirà per Polydor/Universal Music Italia e avrà anche una versione in lingua spagnola: “Acepto Milagros”, la cui pubblicazione è prevista a poche settimane di distanza da quella della versione originale in italiano. Per diffondere la notizia, Tiziano Ferro ha sfruttato la potenza dei suoi social e, nei giorni successivi, ha rivelato i titoli di alcune degli inediti che arriveranno col disco. Il primo brano è stata la title track, a cui l’artista ha dedicato il seguente post: «Accetto Miracoli. “Lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue. Ti avevo avvisato per l’ultima volta e con questa… sono due”». Secondo brano della tracklist, è «Vai ad amarti. “Oggi non vedo l’uscita e neanche l’entrata. Ma la cosa grave, è che è la stessa la chiave”». Il titolo in spagnolo sarà “Ve a quererte”. Terzo brano: «Amici per errore. “Non è l’amore quello che ci serve, è molto più la verità. In fondo siamo dalla stessa parte, di un’altra metà”.» Il titolo in spagnolo sarà: “Amigos por errores”. Quarta traccia prevista: «Seconda pelle. “Sei seconda pelle e lo sarai sempre. E ogni ferita che hai è un dolore per me, ed ogni schiaffo che prendi lo prendo anche io per te”. Il titolo in spagnolo è “Segunda piel”.

In attesa di ulteriori informazioni sulla release, i fan interessati possono seguire Tiziano Ferro su Instagram, dove l’autore rivela, giorno dopo giorno, i titoli dei futuri inediti per il disco “Accetto miracoli”.

TZN: un successo grandioso

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo album di Tiziano Ferro prevede anche la collaborazione con il produttore delle star, Timbaland, che ha lavorato con artisti del calibro di Justin Timberlake, Madonna e Nelly Furtado. Inutile dire, dunque, che le aspettative per questa nuova release sono alle stelle, e c’è grande attesa per il seguito di “Il Mestiere della Vita”. Dopo aver chiesto una mano ai fan per trovare il titolo del nuovo album, Tiziano Ferro si è anche reso protagonista di una serie di collaborazioni, tra cui quella con i Tiromancino nella hit “Per me è importante”. Lavorando poi con Ed Sheeran, il cantautore ha scritto una canzone per Andrea Bocelli intitolata “Amo soltanto te”, che è stata inserita nel suo nuovo album uscito lo scorso 26 ottobre. Nel 2018, Tiziano Ferro ha battuto un record straordinario grazie a “TZN – The Best of Tiziano Ferro”, che ha raggiunto le 200 settimane di presenza in classifica nella top 100 degli album più venduti in Italia, portandosi a casa anche 8 dischi di Platino FIMI.