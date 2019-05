Tiziano Ferro, il nuovo singolo è "Buona (cattiva) sorte"

Tiziano Ferro ha finalmente svelato titolo, copertina e data di uscita del nuovo singolo che fa da apripista all’album “Accetto miracoli” , in uscita il 22 novembre 2019. L’artista si prepara a infiammare le classifiche come solo lui è in grado di fare.

Dopo una lunga fase di teasing in cui Tiziano Ferro ha rivelato la tracklist del nuovo album, questa mattina è finalmente arrivato l’annuncio che tutti quanti stavamo aspettando. Il cantante ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con cui ha permesso di conoscere la cover del nuovo singolo, la data di uscita e l’inizio del pre-order.

“Buona (cattiva) sorte”: il nuovo singolo

Poche ore fa l’artista ha infiammato i social annunciando finalmente la data del suo ritorno. Il nuovo brano “Buona (cattiva) sorte” vedrà la luce venerdì 31 maggio 2019, ma il pre-order e il pre-save saranno già disponibili a partire da giovedì 16 maggio. Inutile sottolineare il grande entusiasmo da parte dei fan che sono subito andati in visibilio, il portabandiera della musica italiana nel mondo è finalmente pronto per il suo grande ritorno.

La copertina del brano vede protagonista il cantante intento a fissare un quadro con una sua foto. L’ambientazione non è chiara ma l’artista potrebbe trovarsi nel camerino del backstage di uno stadio o di un palazzetto. Sul muro appare disegnato un cuore con all’interno le lettere “S” e “P”, il cui significato potrà forse essere chiarito soltanto una volta ascoltata la canzone.

Tiziano Ferro: “Un disco che marca l’inizio di una nuova epoca”

Il disco rappresenta una nuova epoca per il cantante (qui le foto più belle di Tiziano Ferro), come dichiarato dallo stesso, che siamo certi saprà stupire nuovamente tutti quanti, queste le sue parole: “Buona (Cattiva) Sorte” rappresenta per me la rinascita. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

“Accetto Miracoli”: in arrivo l’album

Il nuovo album di inediti “Accetto Miracoli” farà il suo debutto il 22 novembre 2019, ma nonostante manchino ancora molti mesi, l'attesa dei fan è alle stelle. Nei giorni scorsi l’artista ha svelato le dodici tracce che comporranno il disco.

Questa la tracklist completa del disco: