Tiziano Ferro, dopo due anni "Il Conforto" è triplo disco di platino

In attesa di ascoltare il suo nuovo album, Tiziano Ferro continua a ricevere riconoscimenti. Il cantautore ha ottenuto il triplo di disco di platino per la canzone “Il conforto” in duetto con Carmen Consoli. Un vero e proprio record considerando che il brano è stato pubblicato ben due anni fa. Il 13 gennaio 2017 usciva infatti il brano che fa parte dell’album“Il Mestiere della vita”, certificato triplo disco di platino a distanza di due anni per le oltre 150mila copie vendute. Il video ha superato quota 46 milioni di visualizzazioni. La canzone è stata proposta anche sul palco del Festival di Sanremo 2017 e nel 2018 Giorgia ha pubblicato una cover di questo brano in duetto con Ferro all'interno del suo disco “Pop Heart”.

Tutte le info sul nuovo album Tiziano Ferro

Nel frattempo, Tiziano Ferro è impegnato nella lavorazione del suo nuovo album. Il successo de “Il Mestiere della vita” uscirà il 22 novembre 2019 come annunciato dallo stesso cantautore. Dall’annuncio ufficiale sui social lo stesso Ferro sta facendo impazzire i suoi fan. Tantissimi gli indizi postati come il presunto titolo dell’album composto da 2 parole. La prima ha 7 lettere, mentre la seconda 8. Entrambe hanno una “C”, più o meno a metà. Nel corso degli scorsi mesi, il cantante ha condiviso coi fan alcuni momenti della sua vita in studio di registrazione, senza svelare mai troppo. Ciò che ci è dato sapere finora è che alla produzione del disco ha collaborato niente meno che Timbaland (già al fianco di Justin Timberlake, Nelly Furtado, Madonna e tante altre star internazionali). Fabrizio Giannini, manager di Tiziano Ferro, ha descritto il nuovo album come «uno dei suoi più belli, se non il più bello». Il cantante ha condiviso alcuni pensieri sui social l’ultimo giorno dello scorso anno, per tirare le somme di questo 2018 passato in studio: «in questo anno di assenza mi sono affidato a un post e qualche foto per sentirvi più vicini. Consapevole che il nuovo sta per arrivare. Non so che darei per farvi ascoltare quello che sta succedendo in studio. Ma i tempi non sono maturi. Fabrizio dice sempre che questo è il mio disco più bello, io non lo so ma non mi sentivo così felice e meravigliato da anni, letteralmente. Il 2019 sarà NOSTRO!!!».

Le collaborazione del 2018

L’anno appena trascorso è stato comunque ricco per Tiziano Ferro. Ha duettato con i Tiromancino nella rivisitazione del loro celebre brano “Per me è importante”, contenuta nell’ultimo album della band romana “Fino a qui”. Altra importante collaborazione è stata quella con Ed Sheeran e il fratello della popstar britannica, Matthew. I tre, insieme, hanno scritto “Amo soltanto te”, canzone contenuta nel nuovo album di Andrea Bocelli “Sì”, uscito il 26 ottobre 2018. Tiziano Ferro si è occupato del testo, mentre i fratelli Sheeran hanno pensato alla parte musicale. Senza appunto dimenticare anche il duetto con Giorgia per la rivisitazione de “Il conforto”, il brano che gli ha regalato l’ennesima soddisfazione personale. L’ultimo album in studio di Tiziano Ferro è “Il mestiere della vita”, pubblicato nel 2016. Il lavoro ha conquistato ben cinque dischi di platino.