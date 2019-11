Tiziano Ferro ha venduto oltre 15 milioni di dischi in tutto il mondo, ecco quali sono le sue canzoni più famose

Nel corso della sua carriera ormai ventennale, Tiziano Ferro ha pubblicato 6 album, vendendo oltre 15 milioni di dischi in tutto il mondo. Nonostante non sia stato riconosciuto durante un’esibizione al karaoke in Portogallo, il cantautore è uno dei più popolari e amati dal pubblico.

Dal 1997, anno in cui ha debuttato all’Accademia di Sanremo, Tiziano Ferro ha ottenuto numerosi riconoscimenti, sia in Italia che all’estero, tra questi, il Premio Lunezia, il Premio Videoclip Italiano, Billboard Latin Music Awards, European Border Breakers Awards, Festivalbar, Wind Music Awards, MTV Europe Music Awards, TIM MTV Awards, Nickelodeon Kids' Choice Awards, Onstage Awards, Premios Cadena Dial, Premios Oye!, Premio italiano della musica, Rockol Awards, TRL Awards, World Music Awards.

Oggi Tiziano Ferro vive a Los Angeles e il suo ultimo album è “Il mestiere della vita”, uscito nel 2016. Nel 2017 viene pubblicata un'edizione speciale intitolata “Il mestiere della vita Urban vs Acoustic”, in cui i brani del disco vengono riarrangiati in versione acustica, con l’aggiunta di 4 bonus track. Vediamo quali sono le 10 canzoni più famose di Tiziano Ferro.

Xdono

Ti scatterò una foto

Sere nere

Non me lo so spiegare

La differenza tra me e te

Stop! Dimentica

Il regalo più grande

Imbranato

Il sole esiste per tutti

Alla mia età

Xdono

Il primo brano di successo di Tiziano Ferro è quello che l’ha fatto conoscere, “Xdono”, del 2001, brano che anticipò l’album “Rosso Relativo”. La novità dei ritmi R&B e pop tipici della musica americana colpì subito sia gli addetti ai lavori che il pubblico, che lo portò ai primi posti delle classifiche per diverse settimane. La canzone è stata incisa anche in inglese, spagnolo, portoghese e francese.

Sere nere

“Sere nere” è una canzone del 2003, contenuta nel secondo album del cantautore, “111”. Il brano viene inserito nella colonna sonora del film “Tre metri sopra il cielo”, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Ancora oggi, il brano è uno dei più popolari di Tiziano Ferro. All’epoca, è rimasta in vetta alle classifiche dei brani più programmati dalle radio per circa 9 settimane.

Ti scatterò una foto

Terza estratta dell’album “Nessuno è solo”, uscito nel 2007, “Ti scatterò una foto” è una delle canzoni più famose di Tiziano Ferro, anche grazie al film “Ho voglia di te”, seguito di “Tre metri sopra il cielo”, di cui è stata colonna sonora. Nel videoclip, compare anche Laura Chiatti, protagonista della pellicola.

Non me lo so spiegare

Anche “Non me lo so spiegare” è un singolo contenuto nel secondo album dell’artista, “111”. La canzone è stata eseguita da Tiziano Ferro in duetto con Laura Pausini in molte occasioni live, tra cui il concerto allo stadio San Siro del 2007 della cantante romagnola. Esistono due video del brano, uno nella versione originale, e un altro con Laura Pausini, che l’ha incisa anche da sola.

La differenza tra me e te

Singolo del 2011, “La differenza tra me e te” è contenuta nell’album “L’amore è una cosa semplice”, quinto disco in studio di Tiziano Ferro. La canzone raggiunge le vette delle classifiche fin dai primi giorni di uscita e nel 2015 viene inserita nella colonna sonora del film “Tutte le strade portano a Roma”.

Stop! Dimentica

Primo estratto dell’album del 2006 “Nessuno è solo”, “Stop! Dimentica” è un brano dalle sonorità rock ed elettroniche che raggiunge subito il disco di platino in Italia e il disco d’oro in Austria e in Svizzera. Dall’album verranno estratti altri grandi successi del periodo, tra cui “E fuori è buio”, “Ed ero contentissimo” e “E Raffaella è mia”, dedicata a Raffaella Carrà.

Il regalo più grande

Dall’album “Alla mia età” del 2009, viene estratto il singolo “Il regalo più grande”, che diventa uno dei più venduti dell’anno. Il video della canzone, girato a New York da Gaetano Morbioli, regista di quasi tutti i videoclip di Tiziano Ferro, vince il premio “Videoclip Italiano dell’anno”.

Imbranato

“Imbranato” è un brano del 2002, contenuto nel primo album del cantautore, “Rosso relativo”. Scartata alle selezioni per il Festival di Sanremo, la canzone è diventata una delle più famose di Tiziano Ferro. La versione spagnola di “Imbranato” è stata utilizzata nella colonna sonora della telenovela brasiliana “Mulheres apaixonadas”

Il sole esiste per tutti

“Il sole esiste per tutti” è un’altra canzone tratta dall’album del 2009 “Alla mia età”. Nonostante sia una delle più famose e più trasmesse dalle radio, non vende quanto gli altri singoli del cantante. Come le altre canzoni dell’album, è stata registrata agli Abbey Road Studios di Londra.

Alla mia età

“Alla mia età” è il primo singolo estratto dall’omonimo album del 2009. La canzone ha dei chiari riferimenti autobiografici e l’intero dischi è uno dei più maturi del cantautore. Il brano raggiunge subito il primo posto in classifica e risulta essere uno dei più venduti del 2008.