Tiziano Ferro canta al karaoke ma nessuno lo riconosce

Ci ha "provato" anche lui, in un pub di Albufeira, in Portogallo. Ha preso in mano il microfono e ha iniziato a cantare “Ordinary People” di John Legend. L'esibizione al karaoke di Tiziano Ferro, però, è passata del tutto inosservata.

Il video su Instagram

Nessuno si è reso conto che quel ragazzo fosse una star della musica. Ferro fallisce anche il tentativo di coinvolgere il pubblico, che non si dimostra impressionato dalla performance. È lo stesso cantante di Latina a scherzarci su, postando il video della sua esibizione. E sottolineando “l'imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke. Torno al mio repertorio, meglio!”. In meno di 24 ore, il video ha collezionato 130mila visualizzazioni. A consolare Ferro ci hanno pensato i fan, con decine di commenti. Una ragazza italiana scrive: “Ieri eravamo lì, ma non siamo entrati nel locale” nonostante uno dei suoi compagni di viaggio avesse detto “mi sembra di sentire la voce di Tiziano”.