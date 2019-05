Tiziano Ferro, tour negli stadi nel 2020: le date

In una lunga diretta su Instagram, Tiziano Ferro ha annunciato le prime date del tour negli stadi in programma nel 2020

C’è sempre più attesa per il nuovo album di Tiziano Ferro. Il cantautore è impegnato in un lunghissimo countdown sui social dove ogni settimana regala anticipazioni e novità riguardanti il suo prossimo lavoro discografico. Dopo aver annunciato tutte le canzoni che faranno parte dell’album, ha intrattenuto i suoi fan con una lunga diretta su Instagram. Il titolo del disco sarà “Accetto Miracoli” uscirà il 22 novembre e sarà anticipato dal singolo “Buona (Cattiva) Sorte” che verrà pubblicato il 31 maggio. Il brano è stato prodotto da Timbaland, una delle firme di grande spessore internazionale che hanno collaborato al nuovo album.

Il tour negli stadi di Tiziano Ferro

Durante la diretta su Instagram, il cantautore di Latina ha anche annunciato il suo tour in programma nel 2020. Tiziano Ferro tornerà a cantare negli stadi e nel lungo collegamento sui social ha già annunciato due delle date che faranno parte del tour. Il cantante sarà di scena a Lignano Sabbiadoro e Roma, ma ha anche anticipato che tra gli appuntamenti live ci saranno anche la Sicilia, la Sardegna e Napoli, luoghi dove non ha mai suonato prima. In particolare ha sottolineato che il suo spettacolo si terrà presso lo stadio San Paolo della città partenopea, una prima volta indimenticabile. L’impianto ha ospitato recentemente il concerto in omaggio a Pino Daniele e gli spettacoli di Jovanotti e Vasco Rossi. Queste le date del tour negli stadi di Tiziano Ferro finora confermate dallo stesso artista:

31 maggio 2020 Lignano Sabbiadoro, Stadio Teghil

16 luglio 2020 Roma, Stadio Olimpico

Ovviamente non è ancora possibile conoscere dove e quando saranno venduti i biglietti ma ulteriori comunicazioni sono attese nei prossimi giorni.

L’album “Accetto Miracoli” e gli autori dei brani

Nel frattempo Tiziano Ferro ha anche raccontato qualcosa del nuovo album e del singolo “Buona (Cattiva) Sorte”. In particolare questo brano «rappresenta per me la rinascita. È una canzone che parla al futuro, senza chiudere le porte a ciò che è stato. Era da tempo che non uscivamo con una nuova canzone d'estate, forse dai tempi di “Stop! Dimentica”». In quanto al disco “Accetto Miracoli” ha invece dichiarato: «Sarà un disco che marca l'inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell'esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove». Al disco hanno collaborato nella stesura dei brani Giordana Angi, Francesco Gramegna, Massimiliano Pelan, Fabio De Martino, Emanuele Dabbono (cantautore di Latina) e Sergio Ciccarelli (giovane ragazzo sempre di Latina, città d’origine di Tiziano Ferro). Nell’album sono previsti dei featuring, che il cantautore scherzando ha detto di voler mantenere ancora segreti.

Questa la tracklist ufficiale dell’album con gli autori dei brani:

Accetto Miracoli (Ferro, Angi, Iammarino) Vai ad amarti (Ferro) Amici per errore (Ferro, Pelan, De Martino, Gramegna) Seconda pelle (Ferro, Angi) Balla per me (Ferro) In mezzo a questo inverno (Ferro, Pelan, De Martino, Gramegna) Come farebbe un uomo (Ferro, Dabbono) Un Uomo Pop (Ferro) Il destino di chi visse per amare (Ferro, Ciccarelli) Casa a Natale (Ferro, Angi) Le 3 parole sono 2 (Ferro) Buona (Cattiva) Sorte (Ferro, Angi, Dabbono)

Il video del singolo, “Buona (Cattiva) Sorte” è già stato ultimato (con la regia di Gaetano Morbioli), ed uscirà prossimamente. Il brano sarà in rotazione radiofonica, ascoltabile sulle piattaforme di streaming e acquistabile nei negozi di vendita on line a partire dal 31 maggio.